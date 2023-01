Syrie : Une centaine de jihadistes arrêtés par les forces kurdes

Six membres des forces de sécurité kurdes et un jihadiste avaient été tués le 26 décembre lors d’un assaut raté revendiqué par l’EI contre le quartier général des forces kurdes à Raqa, qui visait une prison où sont détenus des jihadistes. Les Forces démocratiques syriennes (FDS, dominées par les Kurdes) avaient par la suite proclamé l’état d’alerte dans les régions sous leur contrôle dans le nord de la Syrie et lancé une opération pour «pourchasser les cellules» de l’EI.

L’Etat islamique affaibli mais persistant

Dans un communiqué vendredi, elles ont précisé avoir ratissé 55 villages et fermes ainsi que de «vastes portions de la frontière syro-irakienne». L’opération a permis «l’arrestation de 154 terroristes recherchés et des criminels», dont 102 membres de l’EI, et de déjouer des attaques que le groupe jihadiste prévoyait de lancer contre les villes de Qamichli et Hassaké durant les fêtes de fin d’année, selon le communiqué.