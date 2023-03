France : Une centaine de loups recensés en Haute-Savoie

Le recensement a été financé principalement par le département et a mis à contribution les chasseurs et les agriculteurs. Il s’est fondé sur les données de 200 pièges photographiques, mais aussi de vidéos et de documents sonores. Le quotidien estime que ces résultats vont pousser élus, chasseurs et éleveurs à demander qu’une vingtaine de loups soient prélevés chaque année, afin de maintenir la viabilité de la population du grand prédateur sur le territoire haut-savoyard et de garantir un certain équilibre avec les activités d’élevage de troupeaux.