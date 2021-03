Méditerranée : Une centaine de migrants secourus au large de la Libye

Le navire Ocean Viking est venu en aide à des migrants en détresse, samedi en pleine mer. De nombreux mineurs se trouvaient à bord de leur embarcation de fortune.

Plus de 50 mineurs

Jeudi, l’Ocean Viking avait déjà secouru 10 personnes dont trois enfants et un bébé qui vomissaient constamment, souffrant visiblement de déshydratation. Ils sont désormais hors de danger, a précisé la responsable.

Il y a actuellement deux navires de secours en opération, l’ONG espagnole Open Arms ayant indiqué jeudi sur Twitter être en route pour «la frontière la plus mortelle du globe».

Traversée meurtrière

Les candidats à l’exil de l’Afrique partent pour l’essentiel de Tunisie et de Libye pour rejoindre l’Europe via l’Italie, dont les côtes sont les plus proches.