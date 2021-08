crise migratoire : Une centaine de migrants secourus dans la Manche

La préfecture maritime de la Manche annonce avoir porté secours mercredi à quatre embarcations qui tentaient de rejoindre le Royaume-Uni.

En 2020, plus de 9500 traversées ou tentatives de traversées de ce type ont été recensées, soit quatre fois plus qu’en 2019, selon un bilan officiel. Six personnes y ont trouvé la mort et trois ont disparu, après quatre morts en 2019.