Canton de Neuchâtel

Une centaine de millions pour mettre le RER sur les rails

Le Grand Conseil n’a pas rechigné, mercredi, pour accorder la somme nécessaire à la réalisation d’une nouvelle ligne entre Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds, financée en grande partie par la Confédération.

Les députés neuchâtelois ont approuvé mercredi sans opposition un crédit de 114 millions pour concrétiser la ligne ferroviaire directe entre Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds. Le coût total est de plus de 1 milliard, dont 947 millions financés par la Confédération. «La ligne directe permettra de renforcer l'attractivité économique et résidentielle du canton», a déclaré le conseiller d'Etat Laurent Favre. «Elle permettra aussi de réduire les nuisances et le CO2», a-t-il ajouté.