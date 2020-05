Coronavirus

Une centaine de nouveaux cas de Covid-19 en Suisse

À ce jour, 1353 personnes sont décédées des suites de la maladie en Suisse. Presque toutes souffraient d'au moins une maladie préexistante.

Genève particulièrement touché

À ce jour, 1353 personnes sont décédées des suites de la maladie en Suisse. Le pays compte 29'164 cas confirmés de Covid-19. L'incidence se monte à 340 cas pour 100'000 habitants, indique l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) dans son dernier rapport publié lundi. Environ 252'900 tests ont été effectués pour le Sars-cov-2, dont 13% étaient positifs. Les cantons de Genève, du Tessin, de Vaud, de Bâle-Ville et du Valais sont les plus touchés.

Au total, 3532 personnes ont été hospitalisées en lien avec le coronavirus. Treize pour cent n'avaient aucune maladie préexistante et 87% en avaient au moins une. Parmi les personnes hospitalisées, les trois symptômes les plus fréquemment mentionnés étaient la fièvre (66%), la toux (63%) et les problèmes respiratoires (40%). De plus, 45% avaient une pneumonie.