Le 31 mars prochain, les abris de la protection civile à Richemont (photo) et Châtelaine vont fermer leurs portes, mettant à la rue une centaine de personnes.

Vendredi, le Collectif des associations pour l’urgence sociale (CausE) a tiré une nouvelle fois la sonnette d’alarme. Le 31 mars prochain, deux abris hivernaux de la Ville de Genève, celui de Richemont et celui de Châtelaine, vont fermer leurs portes, mettant à la rue une centaine de personnes, rapporte «Le Courrier». Parallèlement à ces fermetures, le dispositif d’hébergement en hôtels, piloté par le CausE, qui offre actuellement 165 places, arrivera à son terme à la fin du mois de mai. Cinquante places seront toutefois disponibles jusqu’à la fin de l’année grâce à un investissement de la Municipalité.