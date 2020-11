Coronavirus : Une centaine de personnes contrôlées ce week-end à Genève

La police veille à la bonne application des nouvelles mesures liées à la pandémie de Covid-19. Une dizaine d’infractions ont été enregistrées.

Cinq infractions pour non respect des distances interpersonnelles et onze pour réunion privée à plus de cinq personnes ont été enregistrées. La police a aussi effectué des contrôles dans les commerces et les établissements publics.