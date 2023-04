Une centaine de Suisses bloqués au Soudan

Au Soudan, la guerre entre le commandant de l’armée, Abdel Fattah al-Burhane, et son numéro deux, Mohamed Hamdane Daglo, dit «Hemedti», patron des Forces de soutien rapide (FSR), continue de faire rage. Alors que des milliers de civils sont blessés et que des centaines d’autres ont été tués, de nombreux étrangers se trouvent toujours dans le pays. Parmi eux, une centaine de citoyens suisses, rapporte le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE). Mercredi, il a fait savoir qu’il suivait «de près la situation au Soudan. Depuis le début des combats, le centre de gestion de crise gère une cellule de crise. Les options et les mesures qui peuvent être prises sur la base de différents scénarios sont examinées en permanence.»