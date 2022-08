Fortes chaleurs : Une centaine de visites et près de 3000 appels aux personnes à risque

Près d’une centaine de visites à domicile et 2740 appels réalisés pendant trois jours. L’Imad a levé vendredi à 18h son dispositif canicule enclenché le 3 août. Les équipes de l'institution genevoise ont suivi de près et pour la troisième fois de l’été quelque 2500 personnes identifiées comme vulnérables face aux risques liés aux fortes chaleurs. Le but était de s’assurer de leur sécurité, de repérer les signaux d’alerte et, si besoin, de se rendre à leur domicile.