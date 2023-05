Pour une vie en bonne santé: Une centenaire livre ses secrets de longévité

Elle monte à vélo, marche au quotidien, écoute des livres audio et n’a toujours pas raccroché sa blouse de médecin. À 102 ans, la Dre Gladys McGarey affiche une forme impressionnante. Une longévité que cette résidante de Phoenix (Arizona), pionnière de la médecine holistique aux États-Unis, explique par une série de comportements adoptés au cours de sa vie. Elle les détaille dans son livre «The Well-Live Life» qui a été publié le 2 mai. En voici quelques-uns.

Donner un sens à sa vie

Selon la centenaire, l’un des secrets d’une vie heureuse et en bonne santé est de trouver ce qui donne un sens à son existence. «Tout le monde a besoin d’avoir quelque chose qui le pousse à continuer à vivre, assure Dre Gladys McGarey dans son livre. J’ai souvent demandé à mes patients ce qui les animait et j’ai été surprise de constater que beaucoup d’entre eux ne s’étaient jamais posé la question.» Pour l’Américaine, la pratique d’une médecine holistique, qu’elle continue de façon informelle en raison de son âge, a été son moteur.

Lâcher prise et aller de l’avant

«Trop de gens subissent un stress inutile, affirme Dre Gladys McGarey. Les personnes les plus heureuses que je connaisse sont celles capables de se relever de leurs échecs et d’aller de l’avant. La vie est trop courte pour ruminer encore et encore. En agissant ainsi, vous vous torturez.»