NE – Une centrale de production de biogaz tournera en 2025.

L’équivalant de la consommation de 1’400 ménages

La centrale, devisée à 13 millions de francs, produira 14 GWh de biométhane, soit l'équivalent

de la consommation en chaleur de 1'400 ménages. L'installation doit voir le jour au pied du

Chemin Blanc, à la sortie est de la ville, et deviendra l'une des plus grandes centrales de

production de biogaz, à partir de biomasse en Suisse. 50'000 tonnes de substrat seront traitées

chaque année par l'installation, qui sera constituée de cinq cuves et d'une sphère à double

membrane pour le stockage temporaire du biogaz, avant épuration en biométhane et injection

dans le réseau gaz naturel.