Une centrale solaire en construction à plus de 2000 mètres

K 10.08.2020 à 20:08

Un collègue de travail en a mis sur sa maison et couvre l’entier de la consommation de la famille et d’un autre appartement de locataire. Il a installé aussi une batterie et a une légère surproduction sur l’année. Ça fait env. 10m2 par famille. C’est pas si énorme. Il pense amortir en moins de 6ans ces panneaux. Et la durée de vie et de 25 à 30 ans.