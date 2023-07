Indonésie: Une cérémonie de «mariage» de deux chiens fait polémique

Un «mariage» somptueux de chiens organisé en Indonésie par leurs propriétaires a fait polémique dans ce pays asiatique où la répartition des richesses est une des plus inégales au monde. «Nous le regrettons beaucoup et nous voudrions nous excuser auprès de tous ceux qui aiment la culture traditionnelle javanaise et de tous les Indonésiens qui se sont sentis mal à l’aise et blessés», a déclaré la propriétaire de la chienne, Indira Ratnasari, qui, selon des médias locaux, travaille à la présidence.