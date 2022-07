Climat : Une chaleur extrême fait suffoquer la péninsule ibérique

Des températures supérieures à 40 degrés faisaient de nouveau suffoquer lundi la région. Une conséquence directe du réchauffement climatique.

Pic entre mardi et jeudi

Elle a débuté dimanche et pourrait «durer neuf ou dix jours, ce qui en ferait l’une des trois vagues de chaleur les plus longues que l’Espagne a connues depuis 1975», a-t-il expliqué. «Le changement climatique provoque des vagues de chaleur plus fréquentes et les rend plus intenses», a poursuivi Del Campo, en rappelant que le nombre de ces épisodes a été multiplié par deux ces douze dernières années dans le pays.