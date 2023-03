Couleur controversée: Une chambre beige nuit-elle au développement de l’enfant?

Les chambres d’enfant dans les tons beiges ont surtout la cote auprès des influenceurs et des personnes aisées, mais elles font l’objet de toujours plus de critiques. La question est de savoir si une chambre aux tons neutres nuit au développement de l’enfant.

Depuis quelques années, la tendance pour les chambres d’enfant s’est éloignée des classiques teintes pastel et des touches de couleurs primaires au profit de ce qui est appelé le sad baby beige (le beige triste) sur internet. Le bleu clair, le rose et les couleurs vives sont ainsi remplacés par des tons neutres avec des grenouillères beiges, des lits de couleur sable et des jouets dans les tons gris.

Les teintes les plus courantes, aussi bien pour la décoration de la chambre de bébé que pour les vêtements, sont les nuances de beige, de crème, de gris et de brun. Autant ce style est actuellement populaire sur Instagram, autant il est controversé. Dans une vidéo sur TikTok, une utilisatrice qualifie d’ailleurs cette palette de couleurs d’«arc-en-ciel de la dépression».

Une chambre d’enfant dans les mêmes tons nuit-elle au développement?

Parmi les commentaires relatifs aux vidéos sur TikTok, on peut notamment lire: «Les bébés apprennent pourtant tellement de choses avec les couleurs et les motifs!» ou encore: «J’en ai tellement marre de ces mères avec des chambres d’enfants ternes et des jouets sans couleur. Tout ne doit pas forcément être instagrammable!»

Les mères en question défendent à leur tour leur choix dans des vidéos. Pour se justifier, l’une d’entre elles dit qu’elle veut que son bébé dorme dans un environnement aussi calme que possible et que les vêtements de cette palette de couleurs sont tout simplement plus faciles à combiner.

Les jouets colorés sont plus intéressants

Mais une chambre d’enfant beige nuit-elle vraiment au développement de bébé? Pas vraiment, selon Birgit Elsner, professeure de psychologie du développement et directrice du BabyLab de l’Université de Potsdam. Interrogée par l’hebdomadaire allemand «Die Zeit», elle explique que «les nouveau-nés préfèrent les contrastes de noir et de blanc et les couleurs primaires aux couleurs comme le beige et le gris». Elle précise néanmoins qu’ils sont suffisamment stimulés dans d’autres pièces ou à l’extérieur de la maison. Selon elle, les jouets monochromes ne posent pas non plus de problème: «après tout, ces jouets sont de toute façon visuellement conçus pour les adultes - peu importe qu’ils soient roses, bleus ou beiges», dit-elle.

Voici un exemple de chambre d’enfant dans le fameux «sad baby beige», qui est actuellement sujet à controverse. Getty Images/iStockphoto

La vision d’un nouveau-né est floue. Ce dernier ne perçoit que des objets à une distance de 20 à 25 centimètres. Il a donc plus de facilité à voir de gros motifs ou des couleurs très contrastées, par exemple un jouet à rayures noires et blanches. Pour autant, les tons atténués ne sont pas nuisibles, car ils sont également importants pour le développement et apportent un peu de sérénité dans un monde plein de couleurs et de contrastes. Moins de stimulation par des éléments extérieurs permet à l’enfant de prendre le temps d’assimiler les choses dans le calme.

La chambre d’enfant beige: signe extérieur de richesse?

Il est frappant de constater qu’en dehors des influenceurs, les personnes aisées ont également tendance à opter pour du beige. Cela laisse penser qu’il s’agit d’un signe extérieur de richesse, vu que la personne qui a les moyens d’aménager toute une chambre d’enfant, y compris la garde-robe de bébé dans des tons tendances et qui ne dépend donc pas des dons et cadeaux de ses amis et de sa famille est apparemment bien lotie. C’est du moins la théorie de Stephanie McNeal, une journaliste de «Buzzfeed». Elle compare la tendance des chambres d’enfants beiges au look de vanilla girl, qui a également été sujet à controverse.

Sur internet, la tendance est également associée aux parents qui font soi-disant tout correctement - et qui veulent le montrer à tous les autres. Le mobilier beige a toujours un petit air de durabilité, même lorsqu’il est en plastique, et l’esthétique donne à chaque chambre d’enfant un aspect propre et rangé. Quant à savoir combien de temps les tapis, rideaux et grenouillères de couleur claire restent propres dans un foyer avec un bébé ou un enfant en bas âge, c’est une autre question.