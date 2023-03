Pénurie de logements : Une chambre en coloc à Zurich devient un luxe pour les étudiants

Toujours plus de chambres en colocation sont louées 1000 francs par mois en ville. Certains étudiants doivent rester chez leurs parents et faire les trajets.

Les étudiants zurichois galèrent pour trouver de quoi se loger en ville. Il n’est pas rare de devoir débourser environ 1000 francs par mois pour une chambre en collocation, constate lundi «20 Minuten» qui a pris la température auprès de plusieurs jeunes locataires. Certains doivent renoncer à un salon commun pour limiter les frais, d’autres habitent hors de la commune et certains sont même contraints de rester chez papa et maman. A Zurich même, seul un solide réseau d’amis et de connaissances permettrait de trouver une solution coûtant entre 500 et 700 francs par mois, apprend-on.