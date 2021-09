Une championne d’échecs attaque Netflix

Série : Une championne d’échecs porte plainte contre Netflix

Irritée par une phrase qu’elle a entendue dans le dernier épisode du «Jeu de la dame», Nona Gaprindashvili attaque la plateforme en justice.

La joueuse d’échecs géorgienne Nona Gaprindashvili a porté plainte contre Netflix pour diffamation. En cause: une réplique entendue dans le dernier épisode de la minisérie «Le jeu de la dame», énorme carton de Netflix en 2020 et qui pourrait être adapté en comédie musicale .

Les propos que la championne d’échecs considère comme sexistes et diffamatoires sont tenus par un commentateur à propos de l’héroïne: «La seule chose inhabituelle chez elle, vraiment, c’est son sexe, et en réalité cela n’est pas si original en Russie. Il y a aussi Nona Gaprindashvili, mais elle est la championne du monde féminine, et n’a jamais affronté d’hommes.» Nona Gaprindashvili affirme que cela est faux et réclame 5 millions de dollars.