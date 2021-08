JO de Tokyo - Une championne olympique lance un avis de recherche insolite

L’Australienne Jessica Fox recherche sa mascotte et son bouquet de fleurs.

La championne olympique de canöe, l’Australienne Jessica Fox, est orpheline de sa mascotte et de ses bouquets de victoire reçus après son titre olympique, le premier dans cette discipline dans toute l’histoire de son pays. La raison? Une étourderie de sa maman, qui les a oubliés dans un TGV en France sur le trajet reliant Paris à Marseille.

Jessica Fox, qui est la fille de la Française Myriam Jérusalmi, médaillée de bronze en kayak aux JO d’Atlanta en 1996, s’est donc tournée vers les réseaux sociaux pour sa recherche. Pour l’instant, sa mascotte et son bouquet de fleurs restent introuvables.

«Merci tout le monde! C’est pas très grave et je ne m’attends pas à les retrouver, mais je me suis dit pourquoi pas essayer Twitter au cas où quelqu’un l’a trouvé», a-t-elle écrit un peu plus tard sur les réseaux sociaux.