Snowboard: Victime d'une agression sexuelle, une championne paralympique porte plainte

Snowboard : Une championne paralympique porte plainte après une agression sexuelle

«L’agression a été filmée par la caméra de surveillance et j’espère qu’on pourra mettre cet individu hors d’état de nuire», a-t-elle indiqué dans un message diffusé lundi sur son compte Instagram.

«On a recueilli sa plainte, et transmis le dossier au parquet de Paris, où se sont déroulés les faits», a déclaré à l’AFP le procureur de Perpignan Jean-David Cavaillé.

«Pour que ce que j’ai vécu ne se reproduise pas. Je pensais être forte avec tout ce que j’ai vécu mais on n’est jamais assez endurcie pour (faire) face à une telle situation», a souligné Cécile Hernandez, atteinte de sclérose en plaques depuis une vingtaine d’années.

«Arrivée devant l’établissement, j’ai sonné pour qu’on ouvre la porte, la sonnette ne marchait pas et personne derrière le desk, j’ai insisté en vain et au même moment, un homme est arrivé et m’a agressée», a-t-elle expliqué.