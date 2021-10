Alec Baldwin : «Une chance sur mille milliards» qu’un accident mortel de tournage arrive

Alec Baldwin s’est exprimé, samedi, pour la première fois devant des caméras de télévision depuis le drame qui a eu lieu le 21 octobre.

Aucune arrestation n’a eu lieu à ce stade et les investigations se poursuivent sur les circonstances du drame survenu au ranch de Bonanza Creek, où Alec Baldwin tournait un film de western se déroulant au XIXe siècle. Il manipulait un revolver qui lui avait été présenté comme non chargé et inoffensif quand le coup est parti tuant Halyna Hutchins et blessant à l’épaule le réalisateur Joel Souza.