Une chanson des Beatles utilisant l’IA va bientôt sortir

«Nous en sommes venus à faire ce qui sera le dernier enregistrement des Beatles, c’était une maquette de John à partir de laquelle nous avons travaillé», a expliqué Paul McCartney. «Nous venons de terminer et cela va sortir cette année», a-t-il ajouté. «Nous avons réussi à prendre la voix de John et à la purifier grâce à l’IA pour mixer l’enregistrement», a-t-il poursuivi.

En avril 1970, six mois après la sortie de l’album «Abbey Road» et un mois avant celle de «Let it Be», les Beatles ont annoncé leur séparation. Leurs dix ans de vie commune ont donné 14 albums best-sellers, près d’un milliard de disques vendus et le tournage de plusieurs films.