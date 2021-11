États-Unis : Une chanteuse urine sur un de ses fans, le groupe se couche

En Floride, Sophia Urista, du groupe Brass Against, s’est soulagée sur un spectateur consentant. Excuses embarrassées.

Sophia Urista sur le point de se soulager sur un spectateur invité à s’allonger sur scène. Le groupe Brass Against jure qu’on ne l’y reprendra plus.

La scène s’est produite le 12 novembre dernier, lors d’un concert donné au festival Welcome to Rockville, en Floride. Le groupe Brass Against se produisait sur la scène du Circuit de Daytona. En pleine reprise de «Wake Up», un titre de Rage Against the Machine, la chanteuse Sophia Urista a invité un spectateur du premier rang à monter puis à s’allonger sur la scène. Elle a ensuite baissé son pantalon, s’est accroupie avant d’uriner sur le fan apparemment consentant. Il va sans dire que l’instant a été immortalisé par de nombreux smartphones, partagé sur les réseaux sociaux et amplement commenté.