Valais: Une chapelle de Nendaz déménage en Roumanie

C’est une histoire d’amitié entre les villages de Nendaz et Sanduleni (RO) qui perdure depuis 1994. En mai dernier, la chapelle de Baar a mandaté un convoi rempli d’ornements et de mobilier liturgique (les bancs, l’autel, ainsi que la cloche) à l’intention d’une église catholique en Roumanie. Selon un article du Nouvelliste, l’ancienne chapelle nendette n’était plus accessible aux pratiquants à cause de problèmes de sécurité liés à la structure du lieu.