Seul Suisse en activité dans la nuit de jeudi à vendredi dans le championnat de NHL, où six matches étaient à l’affiche, Dean Kukan a essuyé une défaite.

Le club de l’Ohio est de surcroît confronté à un conflit entre l’entraîneur John Tortorella et le joueur de centre Pierre-Luc Dubois. Troisième choix overall de la draft 2016, le Québécois, qui a manifesté son envie d’être échangé et qui n’est pas blessé, a été cloué au banc à l’entame de la période médiane.