Jura bernois : Une chatte retrouve sa famille 6 ans après sa disparition

C’est un véritable miracle de Noël qui s’est produit chez les Leuba: alors qu’ils avaient perdu la trace de leur boule de poils en 2016, elle est réapparue ce 4 janvier.

Le 4 janvier 2022, une histoire extraordinaire est arrivée aux Leuba, relate «Arc Info». Leur chatte, Pistache, qui avait rejoint la famille en 2007 alors qu’elle était bébé, avait disparu au printemps 2016, peu après leur déménagement de La Chaux-de-Fonds (NE) à La Cibourg (BE). Six ans plus tard, la voilà revenue parmi eux. «Sa réapparition est notre miracle de Noël un peu en retard!» s’enthousiasme Catherine Leuba. Le 3 janvier, la famille reçoit un appel d’Evelyne Jobin, une gardienne d’animaux, depuis Les Bois (JU), à une dizaine de kilomètres de leur domicile. Cette dernière raconte que Pistache est arrivée par hasard dans leur ferme vers Noël. S’apercevant que la chatte souffre d’un abcès, Evelyne Jobin l’amène chez une vétérinaire qui découvre que le félin porte une puce. Une fois scannée, celle-ci révèle le nom de ses propriétaires.