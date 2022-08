Accident sur la «route de la mort» : Une Chaudefonnière et sa fille perdent la vie en rentrant de vacances

Samedi, alors que la famille rentrait du Portugal, un choc s’est produit sur la route reliant Moulins et Mâcon, en France, tristement célèbre pour ses nombreux accidents mortels.

Une Portugaise de 56 ans et sa fille de 19 ans ont perdu la vie à cause d’un accident impliquant deux voitures et un camion, samedi en France. La famille rentrait à La Chaux-de-Fonds (NE), après avoir passé quelques jours de vacances au pays. La mère est décédée sur place. Quant à la fille, elle a été transportée dans un hôpital dans un état grave, mais a succombé à ses blessures, relatent différents médias portugais.