L’idée, c’est d’offrir les tampons et les allumettes à qui n’en aurait pas et de proposer un port USB à qui voudrait charger son smartphone. Le modèle bleu fonctionne comme une batterie externe. «Netina permet d’aborder la coopération sous un jour peu conventionnel et répond à un désir sincère: donner et recevoir afin de créer une société ouverte et bienfaisante», écrit la créatrice sur son site.