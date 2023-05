Genève: Une chercheuse obtient un million pour combattre le cancer

Le Groupe suisse de recherche clinique sur le cancer est une organisation indépendante à but non lucratif.

Les lymphomes représentent 5% de tous les cancers. Environ deux tiers d’entre eux se traitent avec succès et durablement, mais certains types restent néanmoins de mauvais pronostics, et dans 2% à 5% des cas, la maladie atteint le système nerveux central. L’espérance de vie s’effondre alors à quelques mois.

Des traitements préventifs existent, mais il faut les administrer aux patients à risque, et non aux autres, afin d’éviter à ces derniers des toxicités inutiles. Noémie Lang postule qu’en mesurant l’ADN tumoral dans le liquide céphalorachidien des malades, la médecine obtiendra des taux de détection d’atteintes au système nerveux bien supérieurs à ceux offerts par les tests actuels, qui oscillent entre 8% et 50%. Si son hypothèse se confirme, il devrait être possible à l’avenir de détecter la maladie avant même l’apparition des symptômes. Des mesures thérapeutiques pourraient alors être prises pour stopper la progression du cancer.