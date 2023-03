Etats-Unis: Une chienne donne naissance à 21 petits en 27 heures

Sur les douze femelles et neuf mâles, trois n’ont pas survécu. Les autres sont en bonne santé.

Ce n’est pas le record du monde, mais elle n’en est pas loin. La semaine dernière à Pocahontas (Virginie), une femelle dogue allemand a donné naissance à 21 chiots – douze femelles et neuf mâles – en 27 heures. Trois petits n’ont malheureusement pas survécu, mais leurs 18 frères et sœurs sont en bonne santé, écrit USA Today. Namine, la mère, ne sait plus où donner de la tête avec toute cette marmaille.