Chaleur mortelle : Une chienne retrouvée morte dans le coffre d’une voiture à Montreux

Propriétaires au Jazz…

La chienne survivante a été placée sous séquestre au centre et refuge SVPA de Sainte-Catherine sur ordre de la Direction générale de l’agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires (DGAV). Entendus, les propriétaires des animaux, un homme et une femme français domiciliés en France et âgés respectivement de 25 et 26 ans, ont déclaré qu’ils avaient laissé leurs chiennes dans un endroit qu’ils pensaient à l’abri de la chaleur, pour éviter de les prendre avec eux dans la foule du Montreux Jazz Festival.