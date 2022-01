Zhengzhou : Une Chinoise se retrouve confinée en plein rencard

En raison des restrictions sanitaires, mademoiselle Wang est bloquée depuis le 5 janvier chez un jeune homme qui l’avait invitée à dîner. Sa mésaventure a fait le bonheur des réseaux sociaux.

La Chine fait face à plusieurs foyers de variants Delta et Omicron – certes très limités, mais que les autorités combattent à l’aide de mesures draconiennes. La grande ville de Zhengzhou (centre) est dans l’œil du cyclone après avoir fait état d’une centaine de cas de Covid-19 depuis la semaine dernière.

Une semaine à la ville pour se trouver un futur mari

Certaines zones de la ville ont ainsi été confinées mercredi 5 janvier. Pile au moment où mademoiselle Wang dînait chez un garçon lors d’un rendez-vous préalablement arrangé par sa mère. «Juste après mon arrivée à Zhengzhou, il y a eu un foyer d’infection et son complexe résidentiel a été placé en confinement. Je ne pouvais plus partir de chez lui», a-t-elle déclaré mardi au média chinois The Paper.