Grand Combin (VS) – «Une chute de séracs est toujours très difficile à prévoir»

Deux morts et neuf blessés dont deux grièvement, tel est le bilan de la chute de séracs qui s’est produite, tôt vendredi matin, dans le massif du Grand Combin (VS). Un accident rarissime, qu’il aurait été très difficile de prévoir. «Contrairement aux avalanches où il y a des signes avant-coureurs, dans le cas des séracs on n’a quasiment rien. Ce phénomène est lié à l’avancée de la glace, qui est très lente en raison de sa masse. Une chute est toujours difficile à prévoir, surtout en haute-montage. Il peut certes y avoir des endroits où l’avancée de la glace est mesurée, contrôlée et suivie par un monitoring rigoureux, parce qu’elle menace directement des villages, mais ces cas sont extrêmement peu nombreux à travers le monde», explique Robert Bolognesi, nivologue chez Meteorisk.