Genève : Une cinquantaine de conducteurs pincés pour des impayés

La police genevoise et les douaniers ont mené une opération de régularisation, jeudi matin, à la frontière de Bardonnex.

Plusieurs dizaines de véhicules ont été interceptés par les forces de l’ordre à la douane de Bardonnex, ce jeudi entre 7h et 9h. La police cantonale genevoise et l’Administration fédérale des douanes ont mené une opération pour identifier et interpeller les conducteurs de véhicule, suisse ou étranger, figurant au fichier des impayés du Service des contraventions (SDC). Le but de ces contrôles, relatent les forces de l’ordre, est avant tout une mise à jour de l’identité et de l’adresse des automobilistes n’ayant pas régularisé leur situation auprès du SDC.