Canton de Neuchâtel : Une cinquantaine de truites retrouvées mortes dans le Seyon

Le débordement de la station d’épuration après les orages de la semaine dernière aurait causé le décès des poissons dans le lit de la rivière au Val-de-Ruz.

Un phénomène très rare

Du côté du canton de Neuchâtel, on n’a pas identifié formellement la cause de ces morts mais on pointe le manque d’eau, la chaleur ou le lessivage du terrain après les orages. «La mortalité des poissons est un phénomène très rare dans les cours d’eau du canton», explique Robin Berger, collaborateur scientifique au Service de la Faune du canton. «Mais nous arrivons dans des périodes de stress pour la faune aquatique en raison de la température et du manque d’eau», poursuit-il.