Lausanne : Une cinquantaine d’enfants évacués après un début d’incendie

Lundi après-midi, le feu a pris dans le toit d’un centre de vie enfantine à Lausanne. Personne n’a été incommodé par la fumée.

Ce lundi, à 15h30, un incendie de toiture en lien avec des travaux s ’ est déclaré dans un centre de vie enfantine, au chemin de Champrilly, à Lausanne. Rapidement sur place, les policiers ont évacué et pris en charge une cinquantaine d ’ enfants, ainsi que leurs éducateurs et éducatrices et les ont accompagnés en lieu sûr. Aucun d ’ entre eux n ’ a été blessé, ni incommodé.

Cet incendie a nécessité la présence de 20 sapeurs-pompiers professionnels et du soutien sanitaire opérationnel du Service de protection et sauvetage Lausanne, de sapeurs-pompiers volontaires d es services de défense contre l'incendie et de secours de Lausanne-Épalinges et d e Malley, d ’ un inspecteur de l ’ Établissement cantonal d ’ assurance ainsi que de douze agents de la police municipale de Lausanne.