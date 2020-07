il y a 1h

AUDI A1 CITYCARVER

Une citadine compacte qui en jette

Depuis le dernier changement de modèle, l’Audi A1 a gagné en assurance au niveau de son apparence. Et si cela ne vous suffit pas, la version Citycarver offre une alternative encore plus profilée.

de Holger Holzer

1 / 3 En plus de son habillage tout-terrain, l’Audi A1 Citycarver bénéficie également d’une carrosserie rehaussée. Audi Vous avez beau faire des pieds et des mains, vous n’aurez pas de version quatre roues motrices. Audi L’info-divertissement impressionne par son élégant graphisme. Audi

Si vous trouvez qu’un SUV, c’ est chic, mais que ça n’a pas sa place en ville, alors l’Audi A1 Citycarver pourrait bien vous intéresser. La petite citadine déguisée en 4X4 parvient à faire une sérieuse entrée en scène tout en occupant un espace réduit. Certes, à un prix élevé.

Le nouveau modèle de l’A1 n’est pas totalement dénué de contradiction. Ceux qui adhèrent à l’idée d’équiper une citadine déterminée avec une garde au sol élevée et des garnissages en plastique robustes trouveront qu’elle a été traduite de manière habile et cohérente. Si la plus petite des Audi avait déjà un côté macho, de peur de paraître trop coquette à l’instar des autres compactes citadines, depuis l’arrivée de la dernière génération en 2018 , le package tout-terrain ne fait que souligner davantage ce côté agressif. On notera surtout la grande calandre noire, qui au lieu d’être hexagonale est octogonale, comme celles des vrais SUV d’Audi. Toute la voiture détourne notre attention avec sa carrosserie légèrement surélevée (3,5 centimètres) qui lui confère de la hauteur. Les natures sensibles diront peut-être que la Citycarver a l’air hautaine, mais de manière objective, il faut bien avouer que le masque de boue lui va vraiment bien.

Un maximum de 150 PS pour la Citycarver

Au-delà de l’aspect visuel, le fait de cocher l’option Citycarver n’apporte cependant pas de changements notoires. Son châssis rehaussé ne change en tout cas pas grand chose à sa conduite. La petite compacte a, comme toujours, une bonne tenue de route et reste ferme dans les virages, la direction est dynamique et le freinage est facile à contrôler et vigoureux, si besoin. Côté motorisation, on a désormais le choix entre trois moteurs essence, sachant qu’avec ses 85 kW/116 ch, le trois cylindres 1.0 litre du modèle d’essai s’acquitte largement de sa fonction. Ses honorables performances de conduite, son son légèrement musclé et une consommation aux alentours de 6 litres/100 km font d’elle un véhicule polyvalent pour une circulation en milieu urbain et rural. Pour ceux qui conduisent exclusivement en ville, sa petite sœur de 70 kW/95 ch fera éventuellement l’affaire. Les plus pressés opteront plutôt pour un moteur quatre cyclindres 1.5 litre de 110 kW/150 ch. Le moteur 2.0 litres de 147 kW/200 ch n’est pour l’heure pas disponible en combinaison avec l’équipement Citycarver, mais uniquement pour le modèle sport «S-Line».

Au prix de deux Polos

Un modèle design comme la Citycarver profite essentiellement de la très haute qualité intérieure de l’A1. Le choix des matériaux, la finition et l’ergonomie du tableau de bord entièrement pensé pour le conducteur sont toujours parmi les meilleurs de sa catégorie. En mettant un peu au bout, on peut même ajouter une véritable touche de luxe. Ce qui nous amène à parler du point faible marquant de la petite Audi, à savoir son prix extrêmement élevé, qui augmente encore d’un cran avec la Citycarver et ses nombreux équipements supplémentaires. Il faut donc compter un minimum de 30’200 francs pour le véhicule d’essai, mais avec toutes les finitions – ne manquant assurément pas de bon goût et de générosité – on atteint aisément les 38’000 francs ou plus. Il convient néanmoins de souligner qu’à ce prix-là, on ne disposera ni du moteur haut de gamme, ni d’une transmission automatique. Pour ce prix, on peut avoir deux Polos de chez Volkswagen avec une motorisation de base et quelques options. Après tout, le modèle wolfsbourgeois est largement identique du point de vue technique.

Ceux qui ne s’offusquent pas du niveau de prix extrême trouveront dans la Citycarver une alternative au style cohérent à l’A1 traditionnelle, avec toutes les vertus bien connues du modèle de base: que ce soit son comportement de conduite agile, son côté spacieux ou encore son tableau de bord très chic.