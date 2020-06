Actualisé il y a 1h

Archéologie

Une cité romaine cartographiée grâce à des radars

Grâce à un radar à pénétration de sol, des chercheurs ont pu débusquer les détails enfouis d’une cité du Latium. Ils ont ainsi pu voir comment la ville a évolué au cours des siècles.

Falerii Novi AFP

Des bains, un marché, un temple et même un important réseau de canalisations d’eau: pour la première fois, des chercheurs ont cartographié avec précision une ancienne cité romaine en Italie sans déplacer la moindre pierre.

Pour y parvenir, une équipe regroupant des scientifiques des universités de Cambridge et de Gand a utilisé un radar à pénétration de sol (GPR) pour sonder les profondeurs des 30,5 hectares de Falerii Novi, située dans le Latium, à une cinquantaine de kilomètres de Rome, y débusquant des détails enfouis.

AFP

«C’est la première fois que cette technique est utilisée pour cartographier une ville entière», a déclaré Martin Millett de l’université britannique de Cambridge, coauteur de l’étude publiée mardi dans «Antiquity».

La cité romaine a été occupée pour la première fois vers 240 av. J.-C. et l’est restée jusqu’à 700 ans ap. J.-C. Depuis les années 1990, elle a déjà fait l’objet de fouilles et d’études. Mais le GPR permet aux chercheurs de sonder différentes profondeurs et notamment de voir comment la ville a évolué au cours des siècles.

Plan moins standardisé

Selon les données obtenues par les chercheurs, «le plan de Falerii Novi s’avère bien moins standardisé que celui de nombreuses autres villes romaines, comme, par exemple, Pompéi», rapporte un communiqué de l’Université de Cambridge. Et «le temple, l’édifice du marché et le complexe thermal, découverts lors de ces recherches sont architecturalement plus élaborés que ce à quoi on pourrait s’attendre pour une petite ville».

Les chercheurs ont également découvert une surprenante série de conduites d’eau. Les tuyaux traversent une grande partie de Falerii Novi, passant même sous les pâtés de maisons et non pas seulement le long des rues, comme c’est plus souvent le cas.

AFP

«Le niveau de détail étonnant que nous avons atteint à Falerii Novi, et les caractéristiques surprenantes que le GPR a révélées, suggèrent que ce type d’étude pourrait transformer la façon dont les archéologues enquêtent sur les sites urbains», note Martin Millett.

Mais le travail n’en reste pas moins de longue haleine: décortiquer l’énorme quantité de données accumulées par le GPR peut prendre plusieurs mois.