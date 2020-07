Football

Une claque qui coûte trois matches à Nsame

En collant une gifle au Servettien Sauthier mardi soir, l’attaquant d’YB a écopé de trois matches de suspension.

Tenu en échec par Servette mardi soir (1-1), Young Boys a sans doute égaré plus que deux points dans la course au titre l’opposant à Saint-Gall et Bâle. A la Praille, les visiteurs bernois, déjà privés de Guillaume Hoarau sur blessure, ont aussi perdu Jean-Pierre Nsame, la meilleure gâchette de Super League, expulsé à la suite d'une gifle donnée à Sauthier.