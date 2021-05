Yverdon-les-Bains (VD) - Une classe qui ne manque pas de classe

De la salle de classe aux planches du Théâtre L’Echandole, des élèves de 11e année de l’Etablissement secondaire De Felice à Yverdon-les-Bains ont réussi un coup gagnant: créer, répéter et jouer, sous la supervision de leur prof d’histoire et de français Nicolas Monnier, du metteur en scène et comédien Didier Coenegracht et de l’historienne Roxane Gray, un spectacle qui retrace le combat pour les droits civiques des femmes en Suisse entre le XIXe siècle et 1971.

Entre pièce théâtrale et comédie musicale qui se déclame en slam, «Suffragettes» est un plongeon dans le passé d’une Suisse rétrograde, machiste et ségrégationniste, où les femmes ont beaucoup de devoirs et si peu de droits avec des revendications civiques restées longtemps inaudibles. Cette création soutenue par le Canton, la Ville et L’Echandole constitue un véritable plongeon dans le passé. Elle a été diffusée vendredi en live streaming à cause de la situation sanitaire. On y voit des artistes en herbe bien investis dans leur rôle. En réponse à une pub vantant «un aspirateur pour les femmes», les adolescentes yverdonnoises scandent et martèlent: «On veut le suffrage, on ne veut pas le ménage.» Le cri a été entendu. On est en 1971: les femmes obtiennent le droit de vote sur le plan fédéral.