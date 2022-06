Test du Chromecast avec Google TV

Le Chromecast avec Google TV s’accompagne d’une interface proposant des recommandations, ainsi que d’une télécommande dotée de Google Assistant. 20 minutes

Sorti à l’automne 2020 aux États-Unis et dans d’autres régions, le Chromecast avec Google TV a tardé à arriver officiellement en Suisse (où divers revendeurs le commercialisaient déjà). La faute à la pénurie de semi-conducteurs, nous a expliqué un responsable. Depuis le 31 mai dernier, Google propose désormais en précommande directement sur sa boutique en ligne, au prix de 69 fr. 99, ce boîtier multimédia que nous avons testé pendant quelques jours.

S’adressant principalement aux détenteurs d’un ancien téléviseur non connecté ou qui n’intègre pas la fonction Chromecast, l’accessoire, dont la première version date de 2013, se fixe à un port HDMI de la TV. Il se présente toujours sous une forme minimaliste de galet blanc, mais il est plus allongé que son prédécesseur, le Chromecast Ultra de 2016. Si ce dernier pouvait être alimenté par un port USB du téléviseur, ce n’est plus le cas. Une prise secteur est désormais nécessaire pour y brancher son chargeur. L’installation via l’app Google Home reste en revanche toujours aussi simple avec un smartphone Android ou iOS. Il suffit d’un compte Google et d’une connexion wifi. Il est aussi possible de connecter l’appareil directement au routeur avec un câble filaire, en optant pour le chargeur en option (19 fr. 99) muni d’un port Ethernet.

1 / 4 L’accessoire se branche toujours à un port HDMI du téléviseur, mais il nécessite désormais une prise d’alimentation. Google La boîte contient le boîtier multimédia, une télécommande avec deux piles fournies, ainsi qu’un chargeur. 20 minutes Le design reste minimaliste. 20 minutes

Interface centralisatrice

La principale utilité du Chromecast résidait dans la possibilité de «caster», à savoir diffuser sans fil sur l’écran du téléviseur, des contenus audio ou vidéo provenant d’un smartphone, d’une tablette ou d’un ordinateur. Ça reste possible, mais l’appareil est désormais plus autonome grâce à sa nouvelle interface. Baptisée Google TV, elle centralise tous les services de streaming en un seul endroit. Le but: éviter à l’utilisateur de jongler entre ses différentes apps et faciliter son choix avec des recommandations personnalisées de films et de séries TV. Les contenus pourront être diffusés avec une très haute qualité d’image 4K HDR à 60 images/s, Dolby Vision et HDR10+, ainsi qu’une expérience audio Dolby Atmos.

En Suisse, l’accessoire inclut par défaut les services YouTube, Netflix, Disney+, Zattoo, Apple TV, Prime Video, MyCANAL, DAZN, RTL+ et ZDF. D’autres plateformes peuvent être téléchargées depuis l’onglet Apps, comme des services de diffusion de contenus, notamment Play RTS, Arte, Spotify ou encore Deezer, ainsi que de divertissement, telle la plateforme Google Stadia. On pourra dès lors associer une manette Bluetooth de jeux vidéo, celle d’une PlayStation par exemple, pour jouer aux titres du catalogue du service de cloud gaming.

Télécommande vocale

Le produit s’accompagne désormais d’un accessoire longtemps réclamé: une télécommande (les piles sont aussi fournies). Plus besoin d’utiliser un smartphone pour contrôler l’appareil. Des boutons dédiés permettent par ailleurs d’accéder directement à Netflix et à YouTube. La télécommande, dont l’ergonomie des boutons de volume sur le côté droit pourrait être améliorée, permet aussi d’interagir avec Google Assistant. Il suffit de maintenir le bouton dédié appuyé pour énoncer les différentes requêtes. «Montre-moi des films d’action» affiche par exemple une sélection de films avec pour chacun la mention de la plateforme sur laquelle il sera lu. Les classiques «Quel temps fera-t-il demain?» ou «Mets de la musique» fonctionnent aussi.

L’arrivée des profils, elle, est toute récente. Elle permet de créer des interfaces différentes pour chaque utilisateur, dans le but de recevoir des recommandations personnalisées. Il est aussi possible de créer un profil enfants avec des contenus adaptés et des outils de contrôle parental.

Verdict

Le Chromecast avec Google TV élève l’utilité de cette clé HDMI, dont l’interface, qui centralise tous les services de streaming, se veut un centre névralgique doté de recommandations personnalisées. Celles-ci sont censées s’améliorer avec le temps en prenant en compte la notation des contenus de la part de l’utilisateur. Avec sa télécommande intégrant Google Assistant, il devient aussi plus facilement pilotable qu’auparavant. La qualité de diffusion satisfait les plus exigeants. En revanche l’espace de stockage de quelque 4 Go reste plutôt réduit.

Les + et les −