Chavannes-près-Renens (VD) – Une cliente reste enfermée dans un magasin Denner le 24 décembre au soir

On a connu des nuits de Noël plus magiques que celle-ci. Le 24 décembre dernier au soir, un lecteur rapportait qu’une cliente du magasin Denner de Chavannes-près-Renens (VD) avait été oubliée à l’intérieur par le personnel, après la fermeture du commerce. Le cliché qui nous a été transmis (voir ci-dessus) semble avoir tourné sur les réseaux sociaux.

Contactée la semaine dernière, l’entreprise Denner Suisse confiait d’abord que personne n’avait été vu ni ne s’était manifesté entre le moment de la fermeture du magasin à 16h15 et ce jusqu’à ce que les collaborateurs quittent les lieux, soit vers 17h15. Mais ces derniers jours, la société est venue confirmer l’incident.

Une «défaillance technique»

«La cliente est apparemment entrée alors que le magasin était fermé depuis plus d’une heure et que les collaborateurs ne se trouvaient plus sur la surface de vente, mais dans l’arrière-boutique ou étaient déjà en train de rentrer chez eux», développe Thomas Kaderli, porte-parole.