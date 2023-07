Suisse romande: Une clinique dit avoir 5 gynécologues alors qu’un seul l’est réellement

Comment savoir si mon médecin est un vrai médecin?

La Fédération des patients dénonce «une nouvelle mode» répandue dans les cliniques privées et appelle à une meilleure surveillance. Les cantons disent cependant ne pas avoir les moyens de le faire et agir uniquement à la suite d’une plainte ou d’un signalement. Il existe un registre des professions médicales en Suisse, accessible en ligne et qui permet de connaître les titres et les autorisations de pratiquer des médecins. Tous les médecins y sont inscrits et les Suisses peuvent s’y référer et signaler toute irrégularité auprès du médecin cantonal.