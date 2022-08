États-Unis: Une clinique face aux patientes d’autres États pour avorter

L’un des plus tolérants

Même si le délai pour pouvoir avorter a été réduit de 24 à 15 semaines de grossesse en juillet en Floride, cet État reste l’un des endroits les plus tolérants dans le sud-est des États-Unis en matière de droit à l’avortement. Autour, d’autres États conservateurs comme la Louisiane, le Mississippi, l’Alabama ou la Géorgie ont presque complètement interdit cette pratique ou réduit son délai à six semaines, après la décision de la Cour suprême de revenir sur le droit constitutionnel à avorter en juin dernier.

Nombreux obstacles

Des obstacles qui s’ajoutent à la réduction du délai légal pour avorter en Floride. «Malheureusement, si quand elles arrivent ici et que l’on fait l’échographie, on se rend compte qu’elles sont à plus de 15 semaines, alors on ne peut pas les aider», explique Mme D. Dans ce cas, «on leur fournit les informations pour se rendre dans d’autres États. Et cela ne fait que prolonger leur périple pour accéder à ce service de santé essentiel», dit-elle.