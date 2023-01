dry january: Coach sportive, elle a arrêté l’alcool malgré la pression sociale

Normalisation de la consommation d’alcool

«On me dit: Non, mais ça va. Tu bois, mais tu ne bois pas tant que ça. Mais en fait, il y a vraiment une normalisation de la consommation d’alcool. Le fait de boire deux verres ou plus, ou d’en boire un peu tous les soirs, ça ne choque pas.» Bières et cocktails en week-end, un verre de vin après le travail, elle reconnaît avoir bu tous les soirs du mois de décembre et estime sa consommation entre dix et quinze verres d’alcool par semaine: «Ce qui n’est pas dingue comme consommation, mais c’est trop et excessif. C’est difficile de reconnaître qu’il y a un problème. Je ne finis pas ultra-ivre tous les soirs, mais sur toute la semaine, c’est conséquent et risqué.»