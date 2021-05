Israël : Une coalition qui signerait la fin de l’ère Netanyahu

Les tractations s’intensifient à quelques jours d’une échéance clé pour la formation d’une coalition gouvernementale qui pourrait signer la fin de l’ère du Premier ministre le plus pérenne de l’histoire du pays.

Après la fin du conflit entre Israël et le mouvement islamiste palestinien Hamas le 21 mai, le chef de l’opposition Yaïr Lapid, a intensifié dimanche les négociations avec les partis pour tenter de former un nouveau gouvernement, après les élections de mars. Son mandat reçu début mai par le président Reuven Rivlin court jusqu’au mercredi 2 juin à 23H59 locales (20H59 GMT).

Après des semaines marquées par la guerre de 11 jours entre le Hamas au pouvoir à Gaza et l’armée israélienne, les tensions à Jérusalem-Est et des heurts, voire des émeutes, dans des villes judéo-arabes en Israël, l’idée d’un «gouvernement d’union nationale» revient à l’avant-scène. «Le temps pour un nouveau gouvernement est venu (...) Il s’agit d’une opportunité historique de briser les barrières qui divisent la société israélienne, d’unir les religieux et les laïcs, la gauche, la droite et le centre», avait lancé M. Lapid, en héritant du mandat en mai.