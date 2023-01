Environnement : Une coexistence entre l’homme et le loup doit être possible

Les organisations environnementales Pro Natura, WWF Suisse, BirdLife Suisse et le Groupe Loup Suisse renoncent à lancer un référendum contre la loi révisée sur la chasse.

Il n’y aura sans doute pas de référendum contre la loi sur la chasse révisée approuvée par les Chambres en décembre . En effet, les organisations environnementales Pro Natura, WWF Suisse, BirdLife Suisse et le Groupe Loup Suisse renoncent à se lancer dans la bataille. La coexistence avec le loup est malgré tout possible sur la base de cette révision, estiment-elles.

«En décembre 2022, le Parlement a manqué l’opportunité d’adopter une loi convaincante sur le plan technique permettant une régulation du loup tenant clairement compte des dommages. Cette loi aurait permis d’aborder les défis que rencontrent l’agriculture et l’économie alpestre de manière plus efficace», selon un communiqué commun des ONG publié samedi.

Obstacles plus élevés qu’avec le projet refusé par le peuple

La Suisse est tenue de protéger le loup, rappellent-elles. Et la loi révisée le permet, «pour autant que les conditions permettant la sauvegarde de la faune stipulées par le Parlement soient respectées». Selon celles-ci, des zones exemptes de loups ne sont pas autorisées et l’élimination de meutes entières n’est possible qu’à titre exceptionnel. L’abattage des loups dans les districts francs fédéraux reste en outre exclu, soulignent-elles.