Duo secret entre Taylor Swift et Ed Sheeran

Taylor Swift et Ed Sheeran : Une collaboration secrète entre eux?

Des fans de Taylor Swift et d’Ed Sheeran spéculent sur un éventuel duo entre les deux stars. Quelques pistes d’explications.

Premièrement, des internautes très attentifs ont remarqué, samedi 5 février 2022, que Taylor Swift, qui s’est fâchée avec Damon Albarn, était créditée en featuring dans les infos du morceau «The Joker and the Queen» publié par Sheeran sur YouTube. La mention de l’Américaine de 32 ans a disparu depuis lors. Elle n’apparait pas non plus dans les crédits du morceau sur Spotify. Peu importe. Les fans estiment que le folkeux de 30 ans, qui vient de décrocher un rôle dans un film, prépare un remix de ce titre avec Swift et que l’équipe du Britannique s’est trompée en la créditant sur la vidéo YouTube de la chanson originale, extraite de l’album «Equals». Ce qui viendrait confirmer cette thèse, toujours selon des aficionados, c’est la récente publication sur Instagram de Sheeran. Il a posté une photo de pochettes CD dédicacées avec la légende: «En train de signer quelques CD pour truc qui arrive bientôt. Gardez un oeil dessus». Pour certains, la reine de coeur visible sur cette image ressemblerait trop étrangement à Taylor Swift pour que ce soit le fruit du hasard.