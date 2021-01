Des boîtes en carton pour compartimenter un tiroir, des paniers en corde ou en bambou, un range-couverts en bois de bambou, une corbeille à document, des compartiments en céramiques pour le réfrigérateur, un cintre et un crochet pour suspendre des accessoires de mode… Voici une partie des objets nés de la collaboration entre Marie Kondo, papesse de l’ordre, et The Container Store, entreprise américaine spécialiste du rangement. L’ensemble conçu par la Japonaise plaît pour son raffinement et son ergonomie.