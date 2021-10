Brésil : Une collection d’objets nazis trouvée chez un pédophile présumé

À Rio de Janeiro, la police a découvert un grand nombre d’objets nazis (costumes, armes…) lors de l’arrestation d’un pédophile présumé mercredi.

Les images diffusées par la police montrent aussi des photos encadrées et des bustes d’Adolf Hitler.

La police de Rio de Janeiro a découvert une vaste collection d’objets, d’uniformes et de symboles nazis, ainsi que des armes, au domicile d’un présumé pédophile, selon des images diffusées mercredi par les autorités.

«Un matériel monstrueux» de référence nazie a été découvert dans sa résidence, a indiqué le commissaire Luís Armond: des centaines d’insignes, des documents, des uniformes, des drapeaux et même une carte de membre du parti nazi avec sa photo, a-t-il détaillé. Les images diffusées par la police montrent aussi des photos encadrées et des bustes de Hitler.

Grand nombre de munitions

Des dagues, des poignards et neuf armes à feu, dont un fusil et une mitrailleuse, ainsi qu’un grand nombre de munitions, ont été également saisis. Doyle L. «a été accusé en flagrant délit de possession illégale d’armes, de racisme et de pédophilie» à la suite de la découverte de cette collection, qui comprenait des photos de mineurs, a précisé Luís Armond.